Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU
Trendyol 1.Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra galip geldi.
Giriş: 10.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:08
Adanaspor ile Gençlerbirliği, Trendyol 1.Lig'de 12. haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı.
Başkent ekibi, 6 ve 80. dakikalarda Olarenwaju Kayode'nin golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 22'ye çıkardı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Adanaspor ise 12 puanda kaldı.