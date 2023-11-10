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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1.Lig'de 12. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:08
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        Gençlerbirliği Kayode'yle kazandı
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        Adanaspor ile Gençlerbirliği, Trendyol 1.Lig'de 12. haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı.

        Başkent ekibi, 6 ve 80. dakikalarda Olarenwaju Kayode'nin golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        Ligde 2 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 22'ye çıkardı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Adanaspor ise 12 puanda kaldı.

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