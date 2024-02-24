Adanaspor: 0 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla Göztepe kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de Anthony Junior Dennis, 21'de Billel Messaoudi ve 32. dakikada Yalçın Kayan attı.
Bu sonucun ardından Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren İzmir temsilcisi puanını 49'a yükseltti. Adanaspor ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe evinde Boluspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada Göztepe’de Messaoudi, sağ kanatta savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi ve yerden topu kaleye gönderdi. Kaleye paralel giden top az farkla auta çıktı.
17'nci dakikada Göztepe’de sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunu Ahmed kullandı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Dennis’in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.
21'inci dakikada Göztepe’de hızlı hücumda Romulo’nın pasını penaltı noktasının sağında kontrol eden Messaoudi kaleye vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.
32'nci dakikada Göztepe’de Messaoudi’nin savunma arkasına gönderdiği top Yalçın’ın önünde kaldı. Yalçın gelişine sağ ayağıyla vurduğu top ağlara gitti: 0-3.
Göztepe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
63'üncü dakikada Adanaspor’da Muhammed sol çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma Göztepe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut
ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Feyzi Yıldırım, Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Diakite (Dk. 80 Metehan Altuntaş), Mehmet Taş, Dabo, Fernandes, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed)
GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Messaoudi, Romulo (Dk. 63 Mamah)
GOLLER: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)
SARI KARTLAR: Kubilay, Hıdır (Adanaspor) - Lundqvist (Göztepe)