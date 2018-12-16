Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

Bu arada, maç öncesi stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Adanaspor: 2 - Eskişehirspor: 0

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Digao (Dk. 85 Berkan Yıldırım), Eren Keleş (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Yener Arıca, Ahmet Dereli (Dk. 33 Andaç Güleryüz), Feczesin, Bumba

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Kaan Gül), Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 61 Talha Erdoğan), Tolga Yakut (Dk. 75 Metehan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 9 Bumba, Dk. 41 Feczesin (Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 58 Veli Kızılkaya, Dk. 78 Özkan Taştemur, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor), Dk. 89 Cemali Sertel, Dk. 90+1 Semih Güler (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Renan Diniz (Adanaspor)

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ