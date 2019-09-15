TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana derbisi heyecanı yaşandı! Levent Eriş yönetimindeki Adanaspor ile Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor'un üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadelede gol sesi çıkmazken Adanaspor'da Serdar Bingöl, takımını 10 kişi bıraktı.
23 yaşındaki futbolcu 52. ve 58. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanınca Adanaspor 5, Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral
Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 36 Okan Kurt),Eren Keleş (Dk. 71 Furkan Özçal),Arabidze (Dk. 62 Serhat Tunç),Bagayoko, Eze
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Vedat Bora (Dk. 60 Aosman),Berk Yıldız, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Stokes),Volkan Şen (Dk. 72 Gladky)
Kırmızıkart: Dk. 58 Serdar Bingöl (Adanaspor)
Sarıkartlar: Dk. 45 Veli Kızılkaya, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor),Dk. 53 Adil Demirbağ, Dk. 77 Semih Güler, 90+3 Tevfik Altındağ (Adana Demirspor)
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