Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ın getirildiği resmen açıklandı.
Giriş: 03.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:04
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Kaplan Adanaspor'umuzda.
Adanaspor'umuz Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetimi Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan, Turuncu Beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.