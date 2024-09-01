Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!

Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba hayatını kaybetti. 1. Lig'in dördüncü haftasında Manisa FK'ya konuk olan Adanaspor'da teknik direktör Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Lenfoma kanseri teşhisi konulan genç teknik direktör, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bamba daha önce ülkemiz ekiplerinden Trabzonspor'da da forma giymişti.

Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun"

REKLAM TFF de konuya dair başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin mesajında şu ifadeler yer aldı: "Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor A.Ş. müsabakasının öncesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerinde 3 sezon boyunca Trabzonspor forması da giyen Souleymane Bamba'nın anısına bu hafta oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.