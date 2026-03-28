Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti'den istifa etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından ikinci bir basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten Işıksu, hakkında yapılan karalama kampanyalarını dikkate almadığını söyledi.

Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Işıksu, konunun mahkemede olduğunu ve mahkeme süreci neticeleninceye kadar AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Işıksu, "Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah" dedi.