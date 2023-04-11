Tatlıses ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştığı bu fotoğrafına, "Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum olmamışım problem değil. Benim her zaman sayın cumhurBAŞKANIMIN yanında bir koltuğum vardır bu da böyle biline" açıklamasını yaptı.