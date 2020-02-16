Radamel Falcao’nun yokluğunda Galatasaray’da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor ağlarını havalandıran Adem, ligde oynadığı son 4 maçta 5 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı.

Başarılı futbolcu bu sezon Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük karşılaşmada sarı kart görmedi. Adem gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sakatlığının ardından sahalara döndü. Yeni Malatyaspor maçına yedek başlayan Kolombiyalı golcü, 81. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu.