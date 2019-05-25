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Adem Kılıççı kimdir? Survivor Türkiye – Yunanistan Adem Kılıççı kaç yaşında?

Survivor Türkiye – Yunanistan'da bu akşam; daha önce Survivor'da iz bırakan eski yarışmacılar bir araya geliyor. Televizyon programı Survivor'un yarışmalarında gösterdiği hırslı ve mücadeleci ruhu ile ekran başındakileri kendine merak ettiren Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı hakkında her şey...

Adem Kılıççı kimdir?

Adem Kılıççı, sporcu kişiliği, hırsı, mücadeleci ruhu onu ön plana çıkartıyor. Survivor ünlülerin boksör ismi Adem Kılıççı, 2018 Survivor'da şampiyonu olmuştu. Branşında gösterdiği performans ile Türkiye' de adından söz ettiren Adem Kılıççı bu akşam Survivor yarışmacısı olacak. Peki Adem Kılıççı'sı kimdir ?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR ?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

BAŞARILARI...

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

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