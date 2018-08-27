10 numara transferi için Torino'nun Sırp yıldızı Adem Ljajic'i gündemine alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Antalyaspor yenilgisinin ardından 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş, daha önce görüşme sağladığı Adem Ljajic için temaslarını sıklaştırdı. Bu futbolcu için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Umut Güner, Torino Kulübü'yle gerekli mesafeyi kat etti. Ljajic'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, futbolcuyu da ikna etti. Torino'nun Ljajic'i kiralama yerine satmak istemesi nedeniyle uzayan transfer, önümüzdeki günlerde bitecek. Beşiktaş, Adem Ljajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna katacak.

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