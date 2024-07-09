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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor A.Demirspor'da Teknik Direktör Valkanis ilk antrenmanına çıktı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        A.Demirspor'da Teknik Direktör Valkanis ilk antrenmanına çıktı

        Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:04
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        A.Demirspor'da Valkanis ilk antrenmanına çıktı
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        Adana Demirspor'un geçtiğimiz gün 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis, takımın kamp yaptığı Bolu'ya gelerek kampa katıldı. Antrenman öncesinde teknik heyet ve kulüp personelleri ile bir araya gelen Valkanis, tanışmanın ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

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