Haberler Gündem ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI | Diyanet ile cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve farz mı? Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, 1 Eylül'ün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak camilerde cemaatle kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:38 facebook

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Cuma namazı kılınışı, farz olan ibadetini hakkıyla yerini getirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinde belirtilen saatlere göre camilere akın edecek olanlar 10 rekat namazı cemaatle birlikte eda edecek. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır. *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.