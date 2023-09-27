Adım Farah yeni sezon oyuncuları kimler? FOX TV Adım Farah dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu

4 Şurada Paylaş!









ADIM FARAH 15. BÖLÜM ÖZETİ

Behnam, kendisini öldürmeye teşebbüs eden Farah’ı nihayet bulmuştur. Peki, ya Kerimşah? Farah’ın üstüne titrediği bu küçük çocuk kendi oğlu mudur? Behnam önce bundan emin olmak ister. Daha sonra kendisini terk eden, başka bir adamla evli olduğunu öğrendiği Farah’a tabii ki ölümlerden ölüm beğendirecek, ona acıların en büyüğünü yaşatmak isteyecektir.

Ve Tahir, mutlu aile düşünün paramparça olduğunu, karısı Farah ve Kerimşah’ın Behnam tarafından alıkonulduğunu öğrendiğinde onları kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ancak işler istediği gibi gitmeyecek, kendisine kurulan tuzakla köşeye sıkışacaktır.