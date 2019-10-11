2011 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Adin Külçe, henüz 7 yaşında. Ailesi tarafından Leyla Şirin Ajansa yazdırılan ve birçok markanın çocuk manken yüzü olan Adin Külçe oyunculuk kariyerine Mucize doktor dizisi ile adım atmış bulunmaktadır. Adin Külçe Mucize Doktor dizisi için yapılan seçmelerde gerek kameraya alışık olması gerekse de beğenilen markalara çocuk manken olmasından dolayı ustaca sergilediği performansı ile birçok rakibini geride bırakarak ünlü olma yolunda en zor sınavı atlatmış ve Mucize Doktor oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Adin Külçe hem tatlılığı ile hem de rol yapma yeteneği sergilediği performansı ile çok beğenildi.

Henüz İlköğretim eğitimine devam eden küçük oyuncu günümüze kadar Bellona, Defacto, BMW Türkiye, Enterogermina, LCW Waikiki ve Eti gibi büyük markaların çocuk manken olarak reklam yüzü olmayı başarmıştır. Mucize Doktor adlı dizi ile de ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği projedir. Bağlı bulunduğu Leyla Şirin Ajans’ın, ailesinin ve şimdide Mucize Doktor dizi ekibinin göz bebeğidir.

Kendisi küçük ama başardığı rol çok büyük olan, Taner Ölmez’in çocukluğunu canlandıran Adin Külçe, otizm ve Savant Sendromu hastası olan bir çocuğa hayat veriyor. Ali Vefa karakterinin en büyük farkı ise Savant Sendromundan kaynaklanan yeteneği ile özellikle zor vaka olan herkesi iyileştirmesidir.

Küçük dev oyuncunun özel yaşamı ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşamıyoruz. Göz rengi kahverengi, saç rengi ise Kumral'dır. Küçük oyuncunun sıkı bir Galatasaray taraftarı olmasının yanı sıra ayrıca sıkı bir basketbol sever olduğunu da belirtebiliriz.

Henüz İlköğretim eğitimine devam eden küçük oyuncu Mucize Doktor dizisinde birçok deneyimli oyuncuya oyunculuk dersi verecek performansı sergilemektedir. Ayrıca Mucize Doktor dizisi ekibinin şimdiden maskotu olan Adin Külçe dizi de oynadığı Ali Vefa karakterinde sergilediği usta performansı ile dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan’a şapka çıkarttırdı.

Adin Külçe Mucize Doktor dizisinde 6 yaşında otizm ve Savant Sendromu hastası olan bir çocuğu canlandırmak için psikologlar eşliğinde Ali Vefa karakteri için özel olarak hazırlandı ve psikologlarda her bölümde set boyunca Ali’ye psikolojik destek verdi. Zira Ali Vefa karakteri Otizm ve Savant Sendromlu bir çocuk olabilmek yani rolünün hakkını verebilmek için çok özveride bulundu ve çalıştı.