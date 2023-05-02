Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

Kentte ağır hasarlı çok sayıda binanın olduğunu anlatan Kılınç, "Bir taraftan devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm teşkilatlar, sivil toplum örgütleriyle Türkiye'deki tüm büyükşehir ve il belediyeleriyle Adıyaman'ın yeniden yapılanması noktasında çok ciddi, güçlü bir birliktelik içinde çalışıyor. Bir taraftan konteynerlere vatandaşlar yerleştiriliyor, bir taraftan da kalıcı konutlar noktasında çok hızlı bir hareketlenme var. Şu an inşaatları devam ediyor. Özellikle barınma, güvenlik, temel ihtiyaçlar öncelikli ama ticari hayatın da gelişmesi için şehrin tekrar yeniden yapılanması ve hareketli hale gelmesi için de dükkanlara ihtiyaç var" diye konuştu.