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Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti! 86 dükkanlık çarşıda son aşama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dükkanı ağır hasar alan veya yıkılan 350 civarındaki esnaf, kurulan prefabrik çarşılarda yeniden faaliyete başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak "Balıkesir Çarşısı" adı verilen 86 dükkandan oluşan çarşının yapımında da sona gelindi

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  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Afetzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyeler, Adıyaman'da onlarca çarşı kurdu. Böylece her geçen gün ekonomik hayatın canlandığı gözlenen kentte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak "Balıkesir Çarşısı" adı verilen 86 dükkandan oluşan çarşının yapımında da sona gelindi.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Altyapı çalışmalarını Adıyaman Belediyesinin yaptığı çarşıda yakın zamanda esnafın faaliyete başlaması bekleniyor.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremlerde binalarla birlikte çarşıdaki dükkanların da çok ciddi hasar gördüğünü söyledi.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Kentte ağır hasarlı çok sayıda binanın olduğunu anlatan Kılınç, "Bir taraftan devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm teşkilatlar, sivil toplum örgütleriyle Türkiye'deki tüm büyükşehir ve il belediyeleriyle Adıyaman'ın yeniden yapılanması noktasında çok ciddi, güçlü bir birliktelik içinde çalışıyor. Bir taraftan konteynerlere vatandaşlar yerleştiriliyor, bir taraftan da kalıcı konutlar noktasında çok hızlı bir hareketlenme var. Şu an inşaatları devam ediyor. Özellikle barınma, güvenlik, temel ihtiyaçlar öncelikli ama ticari hayatın da gelişmesi için şehrin tekrar yeniden yapılanması ve hareketli hale gelmesi için de dükkanlara ihtiyaç var" diye konuştu.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Kılınç, Adıyaman'da ekonomik hayatın hareketlenmesi için çaba gösterdiklerini dile getirerek, şu ana kadar 350'ye yakın esnafın dükkanlara yerleştirildiğini belirtti.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    "Burada da yaklaşık 86 dükkan var. 5'i 50 metrekare, diğerleri 25 metrekare olmak koşuluyla inşa ediliyor. Mağdur olan esnafı kura sistemiyle yerleştireceğiz. Ticari hayatın yeniden canlanması için bu tür ticari alanların faaliyete geçmesi lazım. Balıkesir Çarşısı'nın altyapısını ve yer tahsisini yaptık, dükkanları Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Yaklaşık 10 gün sonra çarşıyı hizmete açmış olacağız" ifadelerini kullanan Kılınç, başta belediyeler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere Adıyaman'a katkı sunan herkese teşekkür etti.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Kılınç, bu birlikteliğin kendilerini güçlü kıldığını, umutları diri tuttuğunu vurguladı.
  • Adıyaman'da 350 esnaf yeni dükkanlarına yerleşti

    Kurulan çarşılarla şehirde çok ciddi hareketlenme ve canlılık oluştuğuna işaret eden Kılınç, "İnşallah bir taraftan kalıcı konutlar diğer yandan ticari alanlar kazandırma ile ilgili çok ciddi, güçlü bir çaba var" dedi.

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