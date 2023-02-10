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Adıyaman'da enkaz altında artçılar eşliğinde UMKE görevlisi ile depremzede arasında duygulandıran diyalog

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, Adıyaman'da enkaz altında kalan kadına ulaşarak müdahale etti. Serum bağlanan kadın, enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaşanan artçı sarsıntı kameraya yansıdı.

Adıyaman'da enkaz altında artçılar eşliğinde UMKE görevlisi ile depremzede arasında duygulandıran diyalog
İHA

Adıyaman Merkez'de arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE ekipleri, enkaz altındaki bir kadına ulaştı.

"SENİ KURTARACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

Enkaz altında sağlık müdahalesi yapan ekipler, kadına damar yolu açarak serum verdi. Konuşarak kadına moral veren UMKE çalışanı, "Sana seni kurtaracağımızı söylemiştim" dedi.

"BEN İNANIYORDUM ZATEN"

Kurtarılan kadın ise "Ben inanıyordum zaten" diyerek karşılık verdi. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan artçı deprem de kameraya yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan kadın, ambulansa hastaneye sevk edildi.

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