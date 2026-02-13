Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adıyaman'da heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi

        Adıyaman'da heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi

        Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Çanakçı köyü yakınlarında sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle risk altındaki iki ev tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan riski nedeniyle 2 ev tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dün gece saatlerinde Tut ilçesi Çanakçı köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda heyelan riski taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verdi. Evlerde yaşayan dört kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Aile fertlerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer ikisi ilçe öğretmenevinde misafir edildi.

        Heyelanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin inceleme ve risk değerlendirme çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sitare Akbaş'tan aşk itirafı

        2025'in Ağustos ayında 14 yıllık dostu Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturan oyuncu Sitare Akbaş, eşi ile dostluktan evliliğe uzanan aşk hikâyesini ilk kez "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında anlattı.

        #HABER
        #Adıyaman
        #Adıyaman haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi