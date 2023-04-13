Son dakika depremler listesi 13 Nisan Perşembe... 13 Nisan tarihinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı meydana geldi. İşte, 13 Nisan Perşembe son dakika depremler listesi...

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