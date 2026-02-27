Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adıyaman'da feci bir trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada, C.T. idaresindeki tankerin çarptığı, kimliği henüz belirlenemeyen 50-55 yaşlarındaki erkeğin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kimlik tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Giriş: 27.02.2026 - 14:23
        Tankerin altında kalıp öldü

        Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

        YAYAYA TANKER ÇARPTI

        İHA'daki habere göre; Adıyaman'da, Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki tanker çarptı.

        TANKERİN ALTINDA KALDI

        Kimliği belirlenemeyen kişi tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİK TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

        Hayatını kaybeden erkek yayanın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Evinin 7'nci kat penceresinden atladı, eşi de ölü bulundu

        Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
