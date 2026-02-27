Adıyaman'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.

YAYAYA TANKER ÇARPTI

İHA'daki habere göre; Adıyaman'da, Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki tanker çarptı.

TANKERİN ALTINDA KALDI

Kimliği belirlenemeyen kişi tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden erkek yayanın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.