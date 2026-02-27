Adıyaman'da tankerin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adıyaman'da feci bir trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada, C.T. idaresindeki tankerin çarptığı, kimliği henüz belirlenemeyen 50-55 yaşlarındaki erkeğin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kimlik tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma sürüyor
Giriş: 27.02.2026 - 14:23 Güncelleme:
Adıyaman'da, tanker altında kalan yaya, feci şekilde hayatını kaybetti.
YAYAYA TANKER ÇARPTI
İHA'daki habere göre; Adıyaman'da, Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya C.T., idaresindeki tanker çarptı.
TANKERİN ALTINDA KALDI
Kimliği belirlenemeyen kişi tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yaşının 50-55 olduğu tahmin edilen yaya için olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Hayatını kaybeden erkek yayanın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
