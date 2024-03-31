Adıyaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Adıyaman Belediyesi hangi partide? Adıyaman Belediye başkanı kimdir?
Adıyaman Belediyesi hangi partide? Adıyaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Adıyaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adıyaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Adıyaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adıyaman yerel seçim sonuçları..
Adıyaman BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığını 65805 alınan oy ve %53.22 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Süleyman Kılınç kazanmıştır.
Adıyaman Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 5
Cumhuriyet Halk Partisi 2
Bağımsız 1
Saadet Partisi 1
Adıyaman BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEHMET SAİT İNCEARIK - MP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MAHMUT GEZER - BTP Adıyaman Belediye Başkan Adayı OSMAN KAYA - DSP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MEHMET GÖKSU - BĞMSZ Adıyaman Belediye Başkan Adayı SEDAT ÜNAL - MİLLİYOL Adıyaman Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZALP - MEMLEKET Adıyaman Belediye Başkan Adayı ÖZER ÇELİK - TKH Adıyaman Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN TUTDERE - CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YETİŞ - HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan Adayı ALİ BEREKET - TKP Adıyaman Belediye Başkan Adayı NAZİF ATALAY - YENİDEN REFAH Adıyaman Belediye Başkan Adayı HASAN KARAKAYA - TİP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MEHMET GÖKÇEN - ZP Adıyaman Belediye Başkan Adayı ZİYA POLAT - AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İZ YÜCEDAĞ - İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı HAŞİM ASNUK - SP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MAHMUT KAPÇAK - DEM Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı GÜLSÜM SARIOĞLU - HKP Adıyaman Belediye Başkan Adayı BESİRİ ATCİ - BBP Adıyaman Belediye Başkan Adayı MEHMET AYAZ - DEVA Adıyaman Belediye Başkan Adayı BERİN EREN - HAKPAR Adıyaman Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KABARCIK - VATAN Adıyaman Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KALAYCI - MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı
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