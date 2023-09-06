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        Adli Bilimler Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Adli Bilimler Bölümü iş imkanları

        Adli suçlara ilgisi olan kişiler, bu alandaki mesleklerle ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyabilir. İnternet üzerinden yaptıkları araştırmalarda karşılarına çıkan bölüm ise Adli Bilimler Bölümü'dür. Peki Adli Bilimler Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Adli Bilimler Bölümü İş İmkanları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 00:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:22
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        Adli Bilimler Bölümü iş imkanları
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        Lise eğitiminin tamamlanması ardından gençler için üniveristede tercih bölümü süreci başlar. Burada hayatları boyunca yapacakları mesleğin hem iyi bir ekonomik gelir hem de sosyal hayat sunmasının yanı sıra ilgisini çeken bir alan olması da meslek seçimi yapacak kişiler için önemlidir. Adli Bilimler Bölümü ise özellikle suç ve adalet konuları ilgisini çekenler için uygun bir bölüm olabilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Adli Bilim bölümü nedir ve Adli Bilimler Mezunları Ne İş Yapar? Sorularının cevaplarını hazırladık.

        Adli Bilimler Bölümü Nedir?

        Adli Bilimler bölümünde okumak isteyen kişiler bu bölüm hakkında detaylı bilgiye sahip olmayı ister. Bu bölüm suç ve hukukla ilgili bilimsel araştırmalar yaparak adli süreçlere ve ceza yargısına katkıda bulunan bir bölümdür. Özellikle suçları çözmek, delilleri analiz etmek, adli araştırmaları yürütmek ve hukuki süreçlere katkı sağlamak amacıyla öğrencilerine geniş kapsamlı eğitimler verir. Adli bilimler bölümü aynı zamanda doğa bilimleri, sosyal bilimler ve hukukun birleşimi olarak görülür ve suçları inceleme ve adli soruşturma süreçlerine bilimsel temelli bir yaklaşım sunmayı hedefler.

        Adli Bilimler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Adli Bilimler Bölümü’nde okumak isteyen kişiler eğitim süresinin 4 yıl olduğunu bilmelidir. Bu eğitim süresi bölüm eğitiminin verildiği ülkeye ya da üniversitenin eğitim programına göre değişiklik gösterebileceği için, bu bölümü okumak isteyenler seçtikleri kurumdaki eğitim süresine ve detaylarına dikkat etmelidir.

        Adli Bilimler Mezunları İş Olanakları

        Adli bilimlerden mezun olan kişiler, suç olaylarını bilimsel temelli yaklaşımlar üzerine çözerler. Bunu yaparken farklı alanlar ve kurumlarda çalışma olanağı bulabilirler. Bu çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

        Suç delillerinin analizini, incelenmesini ve raporlanmasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda adli tıp, adli kimya, adli biyoloji gibi alt alanlarda da uzmanlaşarak laboratuvarlarda görev yapabilirler.

        Polis teşkilatlarında olay yeri incelemesi, delil toplama, suç analizi ve adli araştırmalar gibi görevleri adli bilimler uzmanları üstlenebilir.

        Ölüm nedenlerinin belirlenmesi, ceset incelemeleri ve otopsi işlemleri için Adli Tıp görevlisi olarak çalışabilirler.

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş imkanları
        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş imkanları

        Hukuki süreçlerde delillerin analizi kapsamında çalışabilirler

        Mahkemelerde delil sunma, adli raporlama ve bilirkişilik yapma görevlerinde bulunabilirler.

        Özel sektörde, sahtekarlık incelemelerinin yanı sıra araştırma şirketlerinde de çalışabilirler.

        Eğitim süreçlerine devam ederek üniversitede araştırma görevlisi olarak başlayarak doktora kariyerine devam edebilirler.

        Adli bilim uzmanları aynı zamanda ceza infaz kurumlarında da çalışabilir.

        Suç mağdurları ve suçlu rehabilitasyonu üzerine çalışılan sivil toplum kuruluşlarında danışman olarak görev alabilirler.

        Adli Bilimler Mezunları Nerede Çalışır?

        Adli laboratuvarlarda

        Emniyet teşkilatlarında

        Adli tıp kurumlarında

        Avukatlık ve hukuk bürolarında

        Mahkemelerde

        Özel güvenlik ve araştırma şirketlerinde

        Üniversiteler ve araştırma kurumlarında

        Cezaevleri ve hapishanelerde

        Sivil toplum kuruluşu organizasyonlarında

        Bilirkişilik ve danışmanlık şirketlerinde

        Adli Bilimler Bölümü Dersleri

        Adli bilimler okumak isteyen kişilerin 4 yıllık eğitim sürecinde görmesi gereken dersler ise şunlardır:

        Temel hukuk bilgisi

        Adli tıp

        Adli kimya

        Adli biyoloji

        Adli psikoloji

        Kriminalistik

        Hukuki incelemeler ve bilirkişilik

        Delil analizi ve raporlama

        Siber suçlar ve dijital deliller

        Bilimsel araştırma yöntemleri

        Etik ve meslek ilkeleri

        İletişim becerileri ve raporlama

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