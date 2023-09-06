Adli Bilimler Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Adli Bilimler Bölümü iş imkanları Adli suçlara ilgisi olan kişiler, bu alandaki mesleklerle ilgili araştırma yapma ihtiyacı duyabilir. İnternet üzerinden yaptıkları araştırmalarda karşılarına çıkan bölüm ise Adli Bilimler Bölümü'dür. Peki Adli Bilimler Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Adli Bilimler Bölümü İş İmkanları nelerdir?

Lise eğitiminin tamamlanması ardından gençler için üniveristede tercih bölümü süreci başlar. Burada hayatları boyunca yapacakları mesleğin hem iyi bir ekonomik gelir hem de sosyal hayat sunmasının yanı sıra ilgisini çeken bir alan olması da meslek seçimi yapacak kişiler için önemlidir. Adli Bilimler Bölümü ise özellikle suç ve adalet konuları ilgisini çekenler için uygun bir bölüm olabilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Adli Bilim bölümü nedir ve Adli Bilimler Mezunları Ne İş Yapar? Sorularının cevaplarını hazırladık.

Adli Bilimler Bölümü Nedir?

Adli Bilimler bölümünde okumak isteyen kişiler bu bölüm hakkında detaylı bilgiye sahip olmayı ister. Bu bölüm suç ve hukukla ilgili bilimsel araştırmalar yaparak adli süreçlere ve ceza yargısına katkıda bulunan bir bölümdür. Özellikle suçları çözmek, delilleri analiz etmek, adli araştırmaları yürütmek ve hukuki süreçlere katkı sağlamak amacıyla öğrencilerine geniş kapsamlı eğitimler verir. Adli bilimler bölümü aynı zamanda doğa bilimleri, sosyal bilimler ve hukukun birleşimi olarak görülür ve suçları inceleme ve adli soruşturma süreçlerine bilimsel temelli bir yaklaşım sunmayı hedefler.

Adli Bilimler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Adli Bilimler Bölümü’nde okumak isteyen kişiler eğitim süresinin 4 yıl olduğunu bilmelidir. Bu eğitim süresi bölüm eğitiminin verildiği ülkeye ya da üniversitenin eğitim programına göre değişiklik gösterebileceği için, bu bölümü okumak isteyenler seçtikleri kurumdaki eğitim süresine ve detaylarına dikkat etmelidir.

Adli Bilimler Mezunları İş Olanakları

Adli bilimlerden mezun olan kişiler, suç olaylarını bilimsel temelli yaklaşımlar üzerine çözerler. Bunu yaparken farklı alanlar ve kurumlarda çalışma olanağı bulabilirler. Bu çalışma alanları ise şu şekilde sıralanabilir:

Suç delillerinin analizini, incelenmesini ve raporlanmasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda adli tıp, adli kimya, adli biyoloji gibi alt alanlarda da uzmanlaşarak laboratuvarlarda görev yapabilirler.

Polis teşkilatlarında olay yeri incelemesi, delil toplama, suç analizi ve adli araştırmalar gibi görevleri adli bilimler uzmanları üstlenebilir.

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi, ceset incelemeleri ve otopsi işlemleri için Adli Tıp görevlisi olarak çalışabilirler.

Hukuki süreçlerde delillerin analizi kapsamında çalışabilirler

Mahkemelerde delil sunma, adli raporlama ve bilirkişilik yapma görevlerinde bulunabilirler.

Özel sektörde, sahtekarlık incelemelerinin yanı sıra araştırma şirketlerinde de çalışabilirler.

Eğitim süreçlerine devam ederek üniversitede araştırma görevlisi olarak başlayarak doktora kariyerine devam edebilirler.

Adli bilim uzmanları aynı zamanda ceza infaz kurumlarında da çalışabilir.

Suç mağdurları ve suçlu rehabilitasyonu üzerine çalışılan sivil toplum kuruluşlarında danışman olarak görev alabilirler.

Adli Bilimler Mezunları Nerede Çalışır?

Adli laboratuvarlarda

Emniyet teşkilatlarında

Adli tıp kurumlarında

Avukatlık ve hukuk bürolarında

Mahkemelerde

Özel güvenlik ve araştırma şirketlerinde

Üniversiteler ve araştırma kurumlarında

Cezaevleri ve hapishanelerde

Sivil toplum kuruluşu organizasyonlarında

Bilirkişilik ve danışmanlık şirketlerinde

Adli Bilimler Bölümü Dersleri

Adli bilimler okumak isteyen kişilerin 4 yıllık eğitim sürecinde görmesi gereken dersler ise şunlardır:

Temel hukuk bilgisi

Adli tıp

Adli kimya

Adli biyoloji

Adli psikoloji

Kriminalistik

Hukuki incelemeler ve bilirkişilik

Delil analizi ve raporlama

Siber suçlar ve dijital deliller

Bilimsel araştırma yöntemleri

Etik ve meslek ilkeleri

İletişim becerileri ve raporlama

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