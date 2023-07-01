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Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

Bilhassa mahkemeden davası olan yurttaşların hakkında arama yaptığı adli tatil süreci, günün hakkında en çok konuşulan konularından biri durumunda. Yargı teşkilatının çalışmalarına ara vermesi anlamı taşıyan adli tatilin ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve hangi tarihte biteceğine dair tüm bilgileri derledik!

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  • Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

    2023 yaz döneminin ortalarına yaklaşmamızla birlikte adli tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Yurt genelindeki onlarca adli çalışanı ve adli işi olan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar belli oldu. İşte, 2023 adli tatile ilişkin bilinmesi gerekenler...
  • Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

    2023 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.
  • Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

    İDARİ İZİN NEDİR?

    İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
  • Adli tatil ne zaman başlayacak? 2023 adli tatile kaç gün kaldı ve ne kadar sürecek?

    ADLİ TATİLDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

    UHMK gereğince yazılı olduğu üzere adli tatil süresince sayılı istisnalar haricinde dava ve işlerin takibi mümkün değildir. Ancak bu demek değildir ki adli tatilde dava açılamasın. Adli tatil süresince adli tatile tabi dava ve işler de dahil olmak üzere yeni dava açılması mümkündür. Örneğin adli tatilde boşanma davası açılabilmektedir. Ancak adli tatil süresince usuli işlemlerin yapılması ve sürelerin işlemesi mümkün olmayacaktır.

    Boşanma davası adli tatile tabi davalardandır. Ancak hakimin kabul etmesi, tarafların anlaşması ve mahkemeye başvurusu ile bu davaların görülmesi de mümkün olabilmektedir. Adli tatile denk gelen ve son günü adli tatil içerisinde olan bir davanızda hak kaybına uğramamak adına bir avukatla iletişime geçmenizi ve birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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