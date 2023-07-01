ADLİ TATİLDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?



UHMK gereğince yazılı olduğu üzere adli tatil süresince sayılı istisnalar haricinde dava ve işlerin takibi mümkün değildir. Ancak bu demek değildir ki adli tatilde dava açılamasın. Adli tatil süresince adli tatile tabi dava ve işler de dahil olmak üzere yeni dava açılması mümkündür. Örneğin adli tatilde boşanma davası açılabilmektedir. Ancak adli tatil süresince usuli işlemlerin yapılması ve sürelerin işlemesi mümkün olmayacaktır.



Boşanma davası adli tatile tabi davalardandır. Ancak hakimin kabul etmesi, tarafların anlaşması ve mahkemeye başvurusu ile bu davaların görülmesi de mümkün olabilmektedir. Adli tatile denk gelen ve son günü adli tatil içerisinde olan bir davanızda hak kaybına uğramamak adına bir avukatla iletişime geçmenizi ve birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.