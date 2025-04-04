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        Adliyeler ne zaman açılacak, hangi tarihte?

        Ramazan Bayramı tatili dolasıyla adliyelerin çalışma durumu merak ediliyor. Kamuda tatil süresinin 9 güne çıkarılmasının ardından, özellikle adliyelerde işlemi olan vatandaşlar "Adliyeler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Resmi tatil ve bayramlarda bazı kurum ve kuruluşlar kapalı oluyor. Peki, adliyeler ne zaman açılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:41
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        Adliyelerin çalışma durumu bayram tatili süresince merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Pek çok kurumda tatil süresi uzadı. Peki adliyeler ne zaman açılacak?

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        ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi.

        Bayram sona erdi fakat 2-3-4 Nisan tarihlerinde de idari izinler devam edecek ve mahkemeler işlem yapmayacak. Tüm hukuki işlemler ertelendi.

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        Buna göre; 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde adliyeler kapalı olacak. Adliyeler 7 Nisan'da yeniden göreve başlayacak.

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