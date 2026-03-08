Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi | Son dakika haberleri

        Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi

        Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bazı adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan 'çocuk suçları bürosu' ifadesi, 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adliyelerde 'çocuk bürosu' düzenlemesi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        KDK'ya, adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı tabela ve yönlendirme ifadelerinin çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla uyumlu olmadığı iddiasıyla başvuru yapıldı.

        DHA'da yer alan habere göre başvuruda, 'çocuk suçları bürosu' gibi ifadelerin çocukların sosyal açıdan dışlanmasına yol açabileceği, bu nedenle birim adlandırmalarının kanuni terminolojiye uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

        Başvuruyu inceleyen KDK, çocuk adalet sistemine ilişkin birim adlandırmaları ile tabela ve yönlendirme uygulamaları hakkında ilgili idareden bilgi ve belge talep etti. Değerlendirme kapsamında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuat ile Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ilgili genel yorumlar çerçevesinde çocukların üstün yararının göz önünde bulundurulması ve ötekileştirici ifadelerden kaçınılması ilkeleri esas alındı.

        BAKANLIKTAN BAŞSAVCILIKLARA YAZI

        Adalet Bakanlığı, KDK’ya gönderdiği cevabi yazıda, inceleme sonucunda mevzuatta Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde yer alan ilgili birimlerin 'çocuk bürosu' olarak adlandırıldığı; ancak uygulamada tabela ve yönlendirme ifadelerinde farklı adlandırmaların görülebildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Yapılan tespit sonucunda; Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile çocuklara yönelik soruşturma yürüten birimlerin kanuni terminolojiye uygun biçimde 'çocuk bürosu' olarak adlandırılması, tabela ve yönlendirme ifadelerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve iç yazışmalarda da bu kavramın esas alınması gerektiği KDK'ya bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen papazları ağırladı. Oval Ofis'te toplanan papazlar, Trump'a toplu dua etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!