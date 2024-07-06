Admira Wacker-Fenerbahçe: 1-1 MAÇ SONUCU

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 69’uncu dakikada Rade Krunic, Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 77’nci dakikada ise Jayden Oosterwolde’nin yerine Emir Ortakaya, Edin Dzeko’nun yerine ise Umut Nayir oyuna girdi.