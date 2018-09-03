Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB, Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için 1 Ağustos 2018 tarihinde yıkım kararı almıştı. Suç örgütünün mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerinde uzun bir süredir araştırma ve inceleme devam ediyordu. İBB'nin 1 Eylül 2018'e kadar kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceğini bildirmesi üzerine TMSF konuyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık geçen çarşamba günü, yıkımı yapacak olan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak süre istedi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gönderilen söz konusu yazının sonuç bölümünde şöyle denildi:



"Kaçak nitelikli yapıların yıkımının binadaki suç örgütüne ait eşya ve diğer kıymetlerin tespit ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla 1 ay ertelenmesi hususunda gereği rica olunur."



İBB yetkilileri daha önce kaçak yapıların yıkım tarihiyle ilgili sorular üzerine çalışmaların savcılıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü, savcılığın çalışmalarını tamamladıktan sonra yıkımın gündeme geleceğini söylemişti.

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