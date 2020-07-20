Geçtiğimiz sezonda Kuaförüm sensin programının jüri üyeliğini yapan ancak yeni sezonda yarışmayı severek takip edenleri kendisini göremeyince şoka uğratan Adnan Serter yarışmaya geri dönünce severlerinin yüzünü güldürdü. Peki, sevilerek takip edilen Kuaförüm Sensin yarışmasının jüri üyelerinden olan Adnan Serter Kimdir? Aslen Nereli, Kaç Yaşında? Adnan Serter’in hakkında merak edilen tüm detayları makalemizde bulabilirsiniz.

2019 yılında başlayan Show TV kanalında yayınlanan ve sevilerek izlenen yarışma programı olan Kuaförün Sensin’de iki sezondur jüri üyesi olan Adnan Serter, özellikle saç konusundaki uzmanlığıyla hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri kendi profesyonel bilgi birikimi ile bilgilendiriyordu. Kısa bir süreliğine jüri üyeliğinden ayrılan Serter 2020 yeni sezon ile birlikte yeniden programa jüri üyeliğine getirildi.

Kanalın yeni sezonunda da Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç ile birlikte yeniden jüri üyeliğini üstlenen Adnan Serter, 1967 yılında (53 yaşında) İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda kuaförlüğe merak salan Adnan Serter 11 yaşında kuaför babasının yanında çırak olarak işe başladı ve bu sırada eğitimini de sürdürmeye devam etti.

Lise eğitimini tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'nu kazanarak eğitime başladı ancak eğitimini yarıda bırakarak 1986 yılında çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğine başladı.

Kuaförlük konusunda eğitimine önem veren Adnan Serter, Avrupa ve Amerika'da birçok eğitimler aldı. Kesim, topuz ve saç rengi konusunda üst düzey bilgiye sahip olan ünlü kuaför, bilgi birikimini vermiş olduğu seminerlerle kendisi gibi kuaförlüğü sevenler ile paylaşıyor.

İlk kuaför salonunu 1989 yılında açan başarılı isim Adnan Serter, şu anda altı tane kuaför salonuyla hizmet vermektedir. Ayrıca Studio Kuaför Salonları’nın kurucu ortağı olmakla birlikte aynı zamanda pazarlama ve eğitim direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyor. İşinde uzman olan Serter, usta kuaför kimliğinin yanı sıra aynı zamanda, image maker, stil danışmanı, renk uzmanı, eğitmen, Image ve Coloroskopi Uzmanı kimlikleri ile de tanınmaktadır.

Image ve Coloroskopi konularında uzmanlığı olan Serter, konu ile ilgili bilgi birikimini 2016 Eylülde kendi adına açtığı ve yaklaşık 13 bin takipçisi olan Youtube kanalından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif olarak kullanan Adnan Serter, 111 bin takipçisi olan Instagram'dan da paylaşım yaparak takipçilerine bilgilerini aktarmaya devam ediyor.

Adnan Serter aslen nereli, evli mi, eşi veya çocukları var mı gibi soruları ise henüz cevap bulmuş değil çünkü Adnan Serter, sosyal medya hesaplarında işi dışında özel hayatı ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmıyor.