Adres değişikliği bildirimi yapma: İkametgâh adres değişikliği bildirim süresi ve yapılışı

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkmatgah değiştirmek için bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınız. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor. Yani boş bir adres için ikametgah bildirimi yapmak için tek başınıza gidebilirsiniz. Ancak sizden önce aynı adrese ikametgah başvurusunda bulunan varsa (eşiniz, anneniz vs.) onunla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınz.

Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.