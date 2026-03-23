        Haberler Spor Futbol Milli Takım Adrian Mutu: Türklerin coşkusuna dayanmalıyız - Futbol Haberleri

        Adrian Mutu: Türklerin coşkusuna dayanmalıyız

        Romanya futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, A Milli Takımımız ile Romanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Romanya'ya uyarılarda bulunan Mutu, "Futbolcularımız mücadeleye hazır olmalılar, yüzde yüz performans göstermeliler. Bence bu maçı akıllıca oynamalılar, kendilerini riske atmamalılar. Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız" dedi.

        Giriş: 23.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        "Türklerin coşkusuna dayanmalıyız"

        Romanya'nın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olarak gösterilen Adrian Mutu, Türkiye ile Romanya arasında perşembe günü oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi konuştu.

        Mutu, "Milli takım maçlarının ne demek olduğunu, baraj maçlarının ne demek olduğunu bildiğimden, oyunculardaki hırsa güveniyorum. Bu sarı formayı giymenin sorumluluğunun ne demek olduğunu biliyorum. Şu anda, Dünya Kupası elemelerinin onları ço, çok fazla motive etmesi gerektiğini düşünüyordum. Sakin bir şekilde hazırlanmalılar, zihinsel olarak düşmanca bir ortama hazır olmalılar." dedi.

        "TÜRKLERİN COŞKUSUNA DAYANMALIYIZ"

        Eski futbolcu, "Futbolcularımız mücadeleye hazır olmalılar, yüzde yüz performans göstermeliler. Bence bu maçı akıllıca oynamalılar, kendilerini riske atmamalılar. Maçı kontrol etmeye çalışmalı, mümkün olduğunca uzun süre ayakta kalmaya çalışmalılar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız, maçı olabildiğince son dakikalara taşımalıyız ve belki de kim bilir, son anda biz vuruşu yaparız." ifadelerini kullandı.

        "BENCE BİR ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ"

        Rumen efsane, "Yine de uluslararası deneyimi olan oyuncular var. Diyelim ki Birligea, sahadaki diğerleri kadar deneyimli olmasa da. Yanılmıyorsam o da iki yıldır milli takımda. Ama o, doğuştan, kanında cesaret olan bir oyuncu. Bu yüzden hiçbir şey onu etkilemez ve korkutmaz. Diğerleri milli takımda uzun süredir oynuyorlar ve uluslararası deneyime sahipler. Bence bir şeyler başarabiliriz." yorumunu yaptı.

