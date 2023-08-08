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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan kavgada bir taraftar öldü, UEFA maçı erteledi - Futbol Haberleri

        AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan kavgada bir taraftar öldü, UEFA maçı erteledi

        Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde Atina'da büyük olaylar çıktı. Taraftarlar arasında yaşanan kavgada bir Yunan vatandaşı hayatını kaybetti. UEFA olaylar üzerine maçı ertelediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:55
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        Atina'da ölümlü kavga! Maç ertelendi
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        Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Kavgada bıçak darbeleri alan bir AEK taraftarı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        AEK'DAN AÇIKLAMA: KATİLLER CEZASINI ÇEKECEK

        AEK Kulübü, olayların ardından Michael isimli bir taraftarın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Michael, seni asla unutmayacağız. Katiller ve sorumlular cezasını çekecek!"

        Aynı kavgada 6 kişi de yaralanırken, 82'i Hırvat olmak üzere 96 kişi gözaltına alındı.

        Dinamo Zagreb kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

        Yaşanan olaydan dolayı bu akşam oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

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