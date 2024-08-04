Aerosmith grubu Steven Tyler'in hastalığı nedeniyle sahneleri bıraktı

Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford dörtlüsünden oluşan, 1970 yılında kurulan grup, turnenin iptalini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses hasarının tamamen iyileşmesi mümkün değil. Kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekli olmak için yürek burkan, zor ama gerekli bir karar aldık. Grup olarak turne sahnesinden çekilmeye karar verdik. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız."