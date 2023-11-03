Haberler Dünyadan Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a yeni suçlama - Magazin haberleri

Steven Tyler'a yeni suçlama Geçtiğimiz yıl cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Tyler, ikinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:21 facebook

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'Yüzüklerin Efendisi' serisiyle ün kazanan Liv Tyler’ın babası Steven Tyler'ın, reşit olmayan Julia Holcomb isimli bir kadına cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu ileri sürülmüştü. 20’li yaşlarında olan Tyler’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Holcomb, o dönemde 16 yaşında olduğunu ve reşit olmadığını belirtmişti.

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"KARŞI KOYAMADIM" DEMİŞTİ Julia Holcomp, mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler’ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler, beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerini kullanmıştı. Steven Tyler, suçlamaları reddetmişti. Steven Tyler, 2011'de piyasaya sürdüğü biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kızla yaşadığı birliktelikten bahsetmişti.