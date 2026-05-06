        Aerosmith solisti Steven Tyler cinsel saldırı davasını kazanmaya çok yakın

        Steven Tyler cinsel saldırı davasını kazanmaya çok yakın

        Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın 1970'lerde üç yıllık ilişki yaşadığı kadın, reşit olmadığı yaşta sanatçı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Mahkeme, suçlamaların büyük bölümünü reddetti

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:40
        Kazanmaya çok yakın

        Dünya çapında ünlü ABD'li rock müzik grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler, hakkında açılan cinsel saldırı davasında kazanmaya çok yakın. 78 yaşındaki Tyler, 1970'lerde 16 yaşında bir kızı cinsel istismar ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmış ve iddiaları reddetmişti. Şikayetçi olan kız, daha sonra kendisini Julia Misley olarak kamuoyuna açıklamıştı.

        Mahkeme kararına göre, Tyler'ın 1974 yılında California'daki bir otelde, tek seferlik bir ziyaretle ilgili olanlar hariç, üç yıllık ilişkiye ilişkin tüm iddiaları reddetti.

        "İDDİALARIN YÜZDE 99,9'U REDDEDİLDİ"

        Tyler'ın avukatı David Long-Daniels, "Bu, Steven Tyler için çok büyük bir zafer. Mahkeme bugün, bu davada Tyler aleyhindeki iddiaların yüzde 99,9'unu kesin olarak reddetti" dedi.

        "Mahkeme, üç yıllık bir ilişkinin yalnızca 50 yılı aşkın bir süre öncesine ait tek bir gecesinin delil olarak kabul edilebileceğine karar verdi" diyen avukat, "Bu davayı 31 Ağustos'ta görüşmeyi dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.

        28 Nisan'da mahkeme, davanın önemli bir bölümünü reddederken, Massachusetts eyaletinin zaman aşımı süresini gerekçe göstermişti. Rock şarkıcısı, Misley ile birlikte oldukları üç yıllık süre boyunca Massachusetts'te ikamet ediyordu.

        Tyler'ın Aerosmith ile ülke çapında turneye çıkmasıyla ilişkinin Massachusetts'ten diğer eyaletlere taşınması, davanın bir bölümünün California Çocuk Mağdurları Yasası kapsamında kalmasına olanak sağladı.

        ABD basınında yer verilen yasal belgelere göre, Misley, Güney California'da 2022'de yaptığı ilk mahkeme başvurusunda, sanatçının "tanınmış bir müzisyen ve rock yıldızı olarak rolünü, statüsünü ve gücünü" kendisinden cinsel olarak faydalanmak için kullandığını belirtmişti.

        Misley, açtığı hukuk davasında, başlangıçta şarkıcıyı, 1970'lerde genç bir kız olduğu döneme dayanan cinsel saldırı ve darpın yanı sıra kasıtlı olarak duygusal travmaya neden olmakla suçlamıştı.

        Misley, davayı California Çocuk Mağdurları Yasası kapsamına girmesi için son tarih olan 31 Aralık 2022'den birkaç gün önce açtı. Bu yasa, reşit olmayan yaştaki kişilere karşı işlenen cinsel istismar suçlarını bildirmek için gereken zaman aşımı süresini askıya aldı.

        Misley, yasal şikayetinde kendisi ve Tyler'ın ilk olarak 1973'te bir Aerosmith konserinde yollarının kesiştiğini, o zamanlar Tyler'ın yaklaşık 25 yaşında olduğunu belirtti. Kendisi o dönemde 16 yaşındaydı.

