Af talebi askıya alındı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Herzog'un diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesi üzerine bu kararı aldığı kaydedildi.

Herzog'un af talebinin işleyişini, Netanyahu'nun diyalog çağrısına yanıt vermemesi üzerine durdurduğu aktarılan haberde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık bir ay önce Netanyahu'nun yolsuzluk davasından af talebine ilişkin İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile başbakanın avukatı Amit Hadad'a uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunduğu ve Başsavcı Miara'nın bu girişime destek verdiği hatırlatıldı.

Haberde, Netanyahu'nun duruşmalarda ifade verme işlemlerinin yakında sona ermesinin beklendiği ve bu sona erdiğinde af talebinin gereksiz hale geleceği aktarıldı.

NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.