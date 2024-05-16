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        Haberler Kısayol AFAD kira yardımı Mayıs ayı ne zaman yatacak? AFAD kira yardımı bitti mi, depremzede kira yardımı ne zaman ödenecek?

        AFAD kira yardımı Mayıs ayı ne zaman yatacak? AFAD kira yardımı bitti mi, ne zaman ödenecek?

        AFAD kira yardımı sorgulamaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamaya göre, evi hasar gören kiracılara 5.000 lira, ev sahiplerine ise 7.500 lira ödeme yapılması planlanmıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası evleri zarar gören vatandaşlar AFAD kira yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Peki AFAD kira yardımı Mayıs ayı ne zaman yatacak, depremzede kira yardımı ne zaman ödenecek? İşte AFAD kira yardımı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:49
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        Mayıs ayının ikinci haftasında depremzedeler için verilecek olan AFAD kira yardımı sorgulanıyor. AFAD, kira yardımı ödemelerini geçtiğimiz ay 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Şimdi ise gözler Mayıs ayı kira yardım ödemelerinde. Peki AFAD kira yardımı Mayıs ayı ne zaman yatacak? AFAD kira yardımı bitti mi, ne zaman ödenecek?

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        AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

        AFAD, kira yardımı ödemelerini geçtiğimiz ay 16 Nisan itibariyle gerçekleştirmişti. Bu ay da aynı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Aşağıdaki adımları takip ederek parayı hesabınıza aktarabilirsiniz.

        AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

        Ödeme bekleyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden son durumuna ilişkin bilgi sahibi olabilirler.

        Alternatif bir yöntem olarak ise mobil bankacılık hesabına giriş yapıldıktan sonra ödemeler, merkezi ödeme ve diğer ödemelere gelerek parayı buradan hesabınıza aktarabilirsiniz.

        Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD’dan resmi bir açıklama gelmedi.

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        AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

        AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.

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