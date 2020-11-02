İzmir'de meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binaların altından canlı halde kurtarılan vatandaşları tüm Türkiye heyecanla izliyor. İlk günden beri bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD nedir? AFAD'a nasıl bağış yapılır?

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; bazı illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görülmüş olup, yardımlarınızı banka hesap numaralarının yanı sıra çevrimiçi olarak buradan yapabilirsiniz.

AFAD ONLİNE BAĞIŞ YAP

AFAD BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD'A SMS İLE BAĞIŞ YAP

DEPREM yazıp 1866'ya göndererek AFAD'a sms ile bağış yapabilirsiniz.