Afet bölgesindekiler için pedal çeviriyorlar

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Türkiye önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat 04.17’de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 9 saat sonra ise Elbistan’daki 7.6’lık deprem, taş üstünde taş bırakmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da, 6.4 ve 5.8’lik iki deprem daha meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler 43 binin üzerinde vatandaşımızı hayattan koparırken, hem Türkiye’de hem de dünyada milyonlarca insan tek yürek oldu, büyük küçük demeden elini taşın altına koydu...

BİSİKLETLERİNİ ALIP DEPREM BÖLGESİNE KOŞTULAR Depremden hemen sonra yardım seferberliği başlatanlardan biri de BisiDestek (Bisikletli Destek Gönüllü Ekibi). BisiKoop (Bisiklet Kooperatifi) tarafından pandemide evden çıkamayanların dışarıdaki ihtiyaçlarını karşılamak için organize olan ve BisiDestek’i hayata geçiren bisikletli gönüllüler bu kez de depremzedelerin yaralarını sarmak için bisikletlerini alıp İzmir’den afet bölgesine gitti. Gönüllü ekip, Hatay’ın Antakya ilçesinde 30 kilograma kadar olan hafif ve bisiklet ile taşınabilir malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

COVID-19’UN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE EVDEN ÇIKAMAYANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞLARDI Aslında bisiklet kooperatifi olarak bisiklet kiralama, bisiklet eğitimi ya da bisikletli kurye hizmeti veren ekip, pandemi döneminden önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile beraber bisikletli ulaşımı geliştirme üzerine proje yürütüyordu. Ancak tam da bu sırada pandemi patlak verince sosyal medyadaki taleplere yanıt vermeye başladılar. Covid-19 süresince hamileler, yaşlılar, dışarı çıkamayanlar için bisikletli ekipler seferber oldu, onların ilaçlarını temin etti, dışarıdaki ihtiyaçlarını karşıladı. BisiDestek, izin belgesi de alarak bu süreçte 3 bine yakın çağrıya kulak verdi. Ancak normalleşme döneminde maalesef İzmir’de 2020 yılında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR DEPREMİNDEN 2 SAAT SONRA SAHAYA İNDİLER Depremde yıkılan binaların olduğu bölgeye ilk etapta araçlar giremiyordu. BisiDestek gönüllüleri de İzmir depreminden hemen 2 saat sonra sahaya indi. Bisikletlerin arkasına takılan römorklar sayesinde malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. BisiDestek Yönetim Kurulu Üyesi Alper Akbulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarını Haberturk.com’dan Bilge Nur Akan'a anlattı. Vatandaşlara yardım etmek için hazırlıklarını paylaşan Akbulut, “Aldığımız destekle ekipmanlarımızı artırarak bünyemizdeki kişilere afetlere yönelik eğitimler aldırdık. İlk yardım, kriz yönetimi, problem çözme, alet edevat kullanma gibi çok yararlı bilgiler edindik. Römork, kafa feneri, bisiklet tamir setleriyle ciddi bir ekipmanımız oldu. Kahramanmaraş depremi olunca hızlı bir şekilde organize olduk” diye konuştu.

DEPREMİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HATAY'A ULAŞTILAR Depremin dördüncü günü Hatay’da olduklarını ifade eden Alper Akbulut, “Bornova Belediyesi sağ olsun bize bir otobüs tahsis etti. Hızlıca 34 kişi toplanıp yola çıktık. Otobüsün altına bisikletlerimizi ve ekipmanlarımızı sığdırdık. Oraya gidince de zaten Türkiye’deki birçok şehirden bisikletli topluluklarla iletişime geçtik. Ayrıca sürece yerelden de arkadaşları dahil ettik” dedi ve şöyle devam etti: “Deprem bölgesinde ilk başta bir yakıt problem vardı. Biz de hızlı bir şekilde lojistik desteğe başladık. Çadır kurulumuna yardım ettik. Örneğin bir sokağa acilen hiltinin ya da jeneratörün gitmesi gerektiğinde bu noktada bisikletlerimizle ihtiyaçları elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Ya da bir an önce çadırların kurulması gerektiğinde, bisikletlilerin kamp konusunda da deneyimi olduğu için çadır kurulumuna yardım ettik. Apartmanlarının önünden ayrılmak istemeyenlere termal çantalar yardımıyla sıcak yemek taşıdık. İlk yardım malzemelerini bisikletler yardımıyla bir yerden bir yere ulaştırdık. Oradaki aktif sivil toplum kuruluşları ihtiyaçlar için bize ulaştı. Bunun yanında Eczacılar Odası’yla çok yoğun bir çalışmaya girdik. Ateş düşürücü, ağrı kesici gibi hafif ilaçların ihtiyaç olduğu bölgelere malzemeler sağladık. Son dönemde en çok adrese teslim şekilde bebek maması dağıtımı ve evraklar için kurye hizmeti verdik.”

AFAD İLE ORGANİZE OLDULAR AFAD ile organize olduklarının altını çizen BisiDestek üyesi Akbulut, “Whatsapp gruplarıyla taleplere hızlıca müdahale ettik. Zaten ekiplerimizin büyük çoğunluğu daha önceki süreçlerde AFAD’ın çeşitli eğitimlerinden geçti. Bu nedenle AFAD ile koordineli çalıştık. Zaten izin belgesi olmadan sahaya giremiyorsunuz” sözleriyle devam etti. Bisikletle yardım taşımanın avantajlarından bahseden Akbulut, “En büyük avantaj herhangi bir yakıt ihtiyacı duymadan ulaşım sağlamak. Çünkü ilk başta yakıt, ciddi bir problemdi. Ancak bu problem sonradan çözüldü. İkinci olarak büyük araçlar her sokağa giremediğinden birebir lojistik hizmet sağlayabildik. Örneğin bir apartmanın önündeki bir bebeğin, maması bittiğinde daha hızlı bir şekilde müdahale edebildik. AFAD malzemeleri daha çok toplu bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyordu. Biz daha çok lokal ihtiyaçlar için malzeme taşıdık” dedi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERE İHTİYAÇ DUYULUYOR Afet bölgesine gitmeden önce psikolojik dayanıklılıkla ilgili gönüllüleri hazırladıklarını ifade eden Akbulut şöyle devam etti: “Çok fazla psikolojik destek sunmamız gerekti. Çok etkilendik. Bizim orada olduğumuzu bilen büyükşehirlerdeki pek çok kişi bizimle iletişim kurdu. Akrabalarının, yakınlarının konum bilgilerini verdiler. Afet bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarıyla çok yoğun iletişimimiz olduğu için şehirlerdeki insanlar bize ulaştılar. Biz de ilgili STK’lardan destekler aldık.” Elektrikli bisikletlerin yardım götürmek konusunda önemli olduğunun altını çizen Akbulut, “Biz şu an sadece Hatay’a gidebildik ama kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Başka kentlerde de yerel bisiklet grupları var. Bizim römorklarımız var ama o arkadaşlara da römork sağlamaya, bizdeki ekipmanları sağlamaya çalışıyoruz. Yerelde bisiklet destek ekibi oluşturmaya çalışıyoruz. İzmir depreminden sonra 12 şehirde temsilcilik kurmuştuk. Şimdi deprem bölgesindeki 7 şehirde de temsilciliklerimizi oluşturma gayesindeyiz. Deprem bölgesine gittiğimizde ekipler soğukla başa çıkmak zorunda kalıyordu. Uyku tulumu yeterli olmadı. Jeneratör, güneş paneliyle çalışan telefon şarj aletleri, powerbank, kafa fenerleri lazım oluyor. Çünkü enkaz bölgesinde bizden ışık isteyen oluyor. Tabii alan çok fena olduğu için bisikletlerin tekerleri sürekli patlıyordu. Bu nedenle bisiklet pompalarına ve tamir setlerine ihtiyaç duyuluyor. Ama en temel ihtiyacımız elektrikli bisikletler. Elektrikli bisikletler bizim kapasitemizi artırdığından lazım olabiliyor. Depremden etkilenen çevre köylere bisikletlerle gittik ancak elektrikli bisikletler işi çok daha hızlandırıyor” dedi. Ekip üyelerinin İstanbul’daki bisikletliler ile tanışması ve yaptığı çalışmalar hakkında güncel bilgileri paylaşabilmesi amacıyla 25 Şubat Cumartesi günü bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ekleyen Akbulut, “İzmir’deki yapılanmayı İstanbul’da ve deprem riski olan başka şehirlerde hızlıca kurmayı hedefliyoruz. Ciddi bir organizasyona dönüşmek istiyoruz. Büyük bir sivil toplum kuruluşu (STK) olma yolunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.