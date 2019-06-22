Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 29 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mesut T., cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYAYA YANSIDI, TUTUKLANDI

İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, bahse konu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut T.’nin tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu arada Mesut T.’nin iş akdi de feshedildi.

MAHKEME İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERDİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve cinsel istismar suçundan yargılanan Mesut T., hakkındaki suçlamaları reddetti. Suçu işlemediğini belirten Mesut T., "Alnım ak, kimseye istismarda bulunmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. Cinsel istismar suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden alı koymak suçundan ise 6 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığa iyi hal hükümlerini uygulamadı.