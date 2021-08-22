Afgan kadın cinayetinde kan donduran itiraf! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi.

DHA'nın haberine göre Zekiye Hossini, B.M.A´nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A´nın kuma teklifini yeniden reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini´yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.