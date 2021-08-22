Afgan kadın cinayetinde kan donduran itiraf!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Afgan kadın cinayetinde kan donduran itiraf! - Haberler
ABONE OL

Dehşete düşürdü! Afgan kadın cinayetinde katilden kan donduran itiraf

Kırşehir'de dün korkunç bir cinayet işlendi. Kentte Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı

Afgan kadın cinayetinde kan donduran itiraf! - Haberler
Afgan kadın cinayetinde kan donduran itiraf!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi.

DHA'nın haberine göre Zekiye Hossini, B.M.A´nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A´nın kuma teklifini yeniden reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini´yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi ...
Küçük Mert, maganda kurşunu ile öldü! - Haberler
GÜNDEM Küçük Mert, maganda kurşunu ile öldü!
Artvin'i hortum ve fırtına vurdu! - Haberler
GÜNDEM Artvin'i hortum ve fırtına vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'e Afgan göçmen mesajı: Türkiye ilave bir yükü kaldıramaz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Michel'e Afgan göçmen ...
Eski kocası silahla alıkoydu! - Haberler
GÜNDEM Eski kocası silahla alıkoydu!
Bakan Soylu, kuyudan kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi
GÜNDEM Bakan Soylu, kuyudan kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ...
TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti
GÜNDEM Kübra'ya acı veda
Bakan Kurum: Afetlere dayanıklı konutlar ve dükkanlar yapacağız
GÜNDEM Bakan Kurum: Afetlere dayanıklı konutlar yapacağız
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama! AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihi
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
DEHŞET ANLARI KAMERADA! Son dakika: Gece kulübünde çıkan kavgada bir kişi öldürüldü - Haberler
GÜNDEM Gece kulübündeki dehşet kamerada!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.