Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Taliban İçişleri Bakanlığı da, Kabil'in Shahr-e-Naw bölgesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin öldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, "İlk raporlara göre, çok sayıda öldü ve yaralı var" dedi.

Shahr-e-Naw bölgesi, yabancıların yaşadığı ve Kabil'in en güvenli bölgelerinden biri olarak kabul edilen bir bölge.