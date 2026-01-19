Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

        Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

        Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

        Taliban İçişleri Bakanlığı da, Kabil'in Shahr-e-Naw bölgesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin öldüğünü bildirdi.

        İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, "İlk raporlara göre, çok sayıda öldü ve yaralı var" dedi.

        Shahr-e-Naw bölgesi, yabancıların yaşadığı ve Kabil'in en güvenli bölgelerinden biri olarak kabul edilen bir bölge.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

        Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?