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Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü

Afganistan'ın güneyinde Taliban tarafından bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırı sonucu bir hastane büyük hasar gördü ve saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Taliban hastaneyi değil, yakınlardaki askeri üssü hedef aldıklarını söylüyor.

Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Afganistan'ın güneyinde Taliban tarafından bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırı sonucu bir hastane büyük hasar gördü ve saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına bilgi veren Afgan güvenlik yetkilileri, Zabul Vilayeti'nin başkenti Kalat'da düzenlenen saldırıda 95 kişinin de yaralandığını söylüyor.

Afgan hükümeti Taliban'ın saldırıda hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise hedefin hastane olmadığını, hastane yakınlarındaki askeri üssü vurulduğunu iddia ediyor.

- BBC

ABD ile çöken müzakerelerin ardından saldırılar şiddetlendi

Ülkenin önemli bir bölümünü kontrol altında tutan Taliban ile ABD arasında bir süredir barış görüşmeleri sürdürülüyordu.

Görüşmeler geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti. 

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" açıklamasını yapmıştı. 

Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.

Taliban'ın bu açıklamalarının ardından bu hafta başında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin konuşma yapacağı miting alanı bombalı saldırıya uğramış, aynı gün başkent Kabil'de de bombalı saldırılar düzenlenmişti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W Bush Taliban'ın El Kaide üyelerini sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

Hâlâ sonuçlanmayan Afganistan savaşı, ABD tarihinin en uzun savaşı konumunda.

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