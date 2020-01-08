Afili Aşk neden yok? yeni bölüm ne zaman?

Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine ekranlara gelmeyecek. Bu akşam yayınlanacak olan Afili Aşk'ta bu dizilerin arasında yer alıyor.

AFİLİ AŞK 29. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Afili Aşk'ın bu akşam yayınlanmayan 29. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi.

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM ÖZET

Ayşe, baba ocağına geri dönüyor, Kerem divane oluyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında büyük bir kriz çıkıyor. Geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla Rıza, artık Yiğiter'lerle görüşmeme kararı alıyor. Bu karar üzerine eve dönen Ayşe, Kerem'in kılıktan kılığa girmesine neden oluyor. Ayşe'yi görebilmek için her yolu deneyen Kerem, bu defa Volkan'ı da yanına alarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.

8 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:15 Afili Aşk (Tekrar)

01:15 Kocan Kadar Konuş