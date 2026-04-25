        Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

        Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

        Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz , otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Afiş asarken hayatından oldu

        Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz , otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ EDİLDİ

        Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yenimahalle'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Ankara yönüne giden Mesut K. yönetimindeki otomobil, üst geçitten yola düşen Gürbüz'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürbüz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Vedat Gürbüz'ün üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Vedat Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.

