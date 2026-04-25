Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet milletle güçlenir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır" dedi. Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı