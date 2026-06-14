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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu'nu takibe aldı - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu sevgilisini takibe aldı

        Afra Saraçoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Poyraz Yosmaoğlu'nu sosyal medya hesabından takip etmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı, ikilinin daha önce Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da tatil yaptıkları gündeme gelmişti.

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        Saraçoğlu ile Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay ilk kez birlikte çıktıkları İspanya tatilinde görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektife yansımıştı. O anları oyuncunun bir hayranı görüntülemişti.

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        Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde de Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te otomobillerinin içerisinde objektiflere yansımıştı.

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        Saraçoğlu, otomobilin camını indirmeden basın mensuplarının yeni birlikteliği hakkındaki soruları, yaptığı el işareti ile doğrulamıştı.

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        Oyuncudan bir hamle daha geldi. Afra Saraçoğlu, Poyraz Yosmaoğlu'nu sosyal medya hesabından da takip etmeye başladı.

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