Afrika elmas madenleri açısından nasıl bu kadar zengin?

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan elmas, Afrika kıtasında bolca bulunur hatta dünyadaki elmas madenlerinin üçte ikisinin Afrika'da olduğu biliniyor.

Bu, bir kıta için çok değerli gibi gözükse de sayısız Afrikalı'nın hayatı elmas sömürgeciliğinden dolayı çatışma ve şiddet ile geçiyor. Bu yüzden Afika'dan çıkan elmaslara "kanlı elmas" deniyor. Peki, Afrika'nın elmaslar açısından bu kadar zengin olmasını sağlayan özelliği nedir?