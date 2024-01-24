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        Haberler Spor Futbol Afrika Uluslar Kupası'nda Mali ve Güney Afrika son 16'ya yükseldi - Futbol Haberleri

        Afrika Uluslar Kupası'nda Mali ve Güney Afrika son 16'ya yükseldi

        Afrika Uluslar Kupası E Grubu´nda Mali ve Güney Afrika, son maçların ardından son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:24
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        Mali ve Güney Afrika son 16'da
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        Afrika Uluslar Kupası E Grubu´nda mücadele eden Mali ile Güney Afrika, son 16 turuna adını yazdırdı.

        Afrika Kupası´nda E Grubu karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi.

        Gruptaki son maçlarda Namibya ve Mali ile Güney Afrika ve Tunus karşı karşıya geldi. İki mücadele de 0-0´lık sonuçlarla sona ererken Mali, 5 puanla grubu lider olarak tamamladı. Güney Afrika ise 4 puan ve averajla adını son 16 turuna yazdırdı.

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