Afrika Uluslar Kupası'nda Mali ve Güney Afrika son 16'ya yükseldi

Afrika Uluslar Kupası E Grubu´nda mücadele eden Mali ile Güney Afrika, son 16 turuna adını yazdırdı.

Afrika Kupası´nda E Grubu karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi.

Gruptaki son maçlarda Namibya ve Mali ile Güney Afrika ve Tunus karşı karşıya geldi. İki mücadele de 0-0´lık sonuçlarla sona ererken Mali, 5 puanla grubu lider olarak tamamladı. Güney Afrika ise 4 puan ve averajla adını son 16 turuna yazdırdı.