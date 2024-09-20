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        Haberler Gündem Güncel Afşin Termik Santrali'nde göçük | Son dakika haberleri

        Afşin Termik Santrali'nde göçük

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre toprak altından kalan işçinin olmadığı tespit edilirken göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi. Göçük anı cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:15
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        Afşin Termik Santrali'nde göçük
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        Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi.

        Ölü ve yaralıların olmadığı göçük anı cep telefonuyla kaydedildi.

        Çatlakların önceden tespit edilip personelin sahadan çekilmesi olası bir faciayı önledi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Göçük
        #maden sahası
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