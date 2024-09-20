Afşin Termik Santrali'nde göçük
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre toprak altından kalan işçinin olmadığı tespit edilirken göçük altında iş makinesi ve bazı aletlerin kaldığı belirlendi. Göçük anı cep telefonuyla kaydedildi.
Giriş: 20.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:15
Afşin Termik Santrali'nde göçük meydana geldi.
Ölü ve yaralıların olmadığı göçük anı cep telefonuyla kaydedildi.
Çatlakların önceden tespit edilip personelin sahadan çekilmesi olası bir faciayı önledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ