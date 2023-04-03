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Haberler Gündem Afyon Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Afyon Ankara Arası Kaç Saat?
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Afyon Ankara arası kaç km?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Afyon ve Ankara arası şehirler arası yolculuklar sık bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden kişiler yola çıkmadan önce internet üzerinden bu iki şehir arasındaki yolculuk hakkında merak ettiklerini araştırma ihtiyacı duyar. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda Afyon Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Afyon Ankara Arası Kaç Saat? Sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Afyon Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Afyon Ankara Arası Kaç Saat?
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Afyon ve Ankara arasında farklı ulaşım seçenekleri ile seyahat etme imkanı bulunmaktadır. Bu da iki şehir arasındaki yolculuk detayları hakkında kişilerin sık sık araştırma yapmasına neden olur. Afyon ve Ankara arası km mesafesi, uçakla ya da otobüsle ulaşım gibi sorular günümüzde de karşımıza çıkmaktadır. İşte Afyon ve Ankara arasındaki ulaşımın detayları.

Afyon Ankara Arası Kaç Km ?

Afyon ve Ankara arasında seyahat etmek isteyen kişilerin hareket etmeden önce araştırdığı konuların başında bu iki şehir arasındaki km mesafesi gelmektedir. Afyon ve Ankara arasında farklı ulaşım seçenekleri bulunur. Bu yüzden Afyon ve Ankara arasındaki km mesafesi de bu ulaşım seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Ankara ve Afyon arasında seyahat etmek isteyenler için karayolu mesafesi özel araç ile 261 km olarak belirtilmektedir. Eğer otobüs ile bu iki şehir arasında yolculuk yapılmak istenirse karayolu mesafesi özel araçla yapılan yolculuğa göre daha kısa sürede tamamlanır. Otobüs yolculuğunda karayolu mesafesi 257 km’dir. Uçak yolculuğunda ise bu mesafe 259 km’dir.

Afyon Ankara Arası Kaç Saat?

Afyon ve Ankara arası seyahatlerde yapılan yolculukların öncesinde internet üzerinden araştırılan konulardan biri de bu iki şehir arasındaki ulaşımın süresidir. Afyon ve Ankara arasındaki karayolu ulaşımının süresi özel araç ile yaklaşık 3 saat sürerken, otobüs ile bu yolculuk süre km mesafesi az olmasına rağmen 3 saat 21 dakika sürer.

Ankara Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Afyon ve Ankara birbirine yakın olan şehirlerimizdendir. Bu yüzden kişiler konforlu ve rahat bir ulaşım için özel araçları ile seyahat etmek isteyebilir. Bu kapsamda kişiler yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağını merak etmektedir. Afyon ve Ankara arasında özel aracı ile seyahat edecek kişiler 261 km’lik mesafeyi 3 saatte tamamlayabilir. Ancak burada kişinin verdiği mola, kullandığı araç ve hız limiti de yolculuğun süresini etkilemektedir.

Ankara Afyon Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Afyon ve Ankara arasında yapılan yolculuklardan tercih edilebilecek bir diğer ulaşım yöntemi ise otobüs. Otobüs özel araç ve uçak yolculuklarına göre daha uygun fiyatlı olduğu için çoğu kişi tarafından sıklıkla tercih edilebilir. Aynı zamanda otobüs yolculuğu ce özel araç yolculuğu arasında da süre bakımından büyük farklar bulunmamaktadır. Otobüs yolculuğu ile seyahat etmek isteyenler Ankara ve Afyon arası yolculuklarını 3 saat 21 dakika gibi bir sürede tamamlayabilir. Otobüsün durak noktaları ve mola saatleri sürenin uzamasında etkili olsa da bu yolculuk 4 saati aşmamaktadır.

Ankara Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Afyon ve Ankara arasında yapılan yolculuklarda seçilebilecek bir diğer ulaşım aracı ise uçaktır. Havayolu mesafesi 259 km olan Afyon ve Ankara arasında daha hızlı bir şekilde ulaşımı sağlamak isteyenler gönül rahatlığı ile uçak yolculuğunu tercih edebilir. Afyon ve Ankara arasındaki uçak yolculuğunun süresi ise 1 saat 10 dakikada tamamlanmaktadır. Ankara’dan ya da Afyon’dan tamamlanan uçak yolculukları ardından otobüs ve taksiler ile şehir merkezine kolaylıkla ulaşım sağlanır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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