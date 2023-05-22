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Afyon-Denizli arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Afyon-Denizli arası kaç saat?

İki ayrı şehir ya da iki ülke arası yapılacak olan yolculuklarda, çeşitli ulaşım vasıtaları kullanılmakta ve planlanan seyahatler bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman aynı ülke sınırları içinde yer alan iki şehir, kimi zaman ise farklı ülkeler arasında gerçekleştirilen bu yolculuklarda, seçilen vasıtaların türüne göre hem zaman hem de alınan mesafe değişebilmektedir. Peki, Türkiye’nin 81 vilayetinden ikisi olan Afyon Denizli arası kaç km? Afyon Denizli arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Afyon Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Denizli Arası Kaç Saat?
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Günümüzde tüm dünyada havayolu, denizyolu ve karayolu olmak üzere 3 farklı ulaşım şekli kullanılmaktadır. Peki, Ege Bölgesi şehirleri arasında yer alan Denizli Afyon arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Afyon Denizli Arası Kaç Km?

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi’nde yer alan Afyon ve Denizli arasındaki mesafe, seçilecek olan ulaşım şekli ve vasıtaya bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu iki şehir arasında planlanan bir seyahatte mesafe; kişiye özel hususi bir otomobille 218 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle 215 kilometre, uçakla ise 167 kilometre olarak hesaplanmaktadır.

Afyon Denizli Arası Kaç Saat?

Nasıl ki; iki şehir arasındaki mesafe, seçilen ulaşım aracının türüne göre değişiyorsa bu iki şehir arasında yapılacak olan bir yolculukta, harcanan zaman da farklılık gösterebilmektedir. Afyon ile Denizli arasında yapılacak olan bir yolculuk, özel bir otomobil ile yapıldığında yaklaşık 2 saat 30 dakika, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs ile gerçekleştirildiğinde 3 saat 30 dakika, uçak ile yapıldığında ise takriben 45 dakika kadar sürmektedir.

Denizli Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Denizli ile Afyon arasında hususi bir otomobille yapılacak olan yolculuk, tercih edilen karayolunun hangisi olduğuna bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu iki şehir arasındaki seyahatte eğer Afyon Denizli Yolu/Afyon Isparta Yolu/D650 ve D320 karayolu tercih edilirse 2 saat 42 dakikalık; Afyon Uşak Yolu/D300/E96 ve D595 karayolu kullanılırsa da yaklaşık olarak 3 saatlik bir yolculuk bizleri beklemektedir.

Denizli Afyon Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında, şehirlerarası bir otobüs ile yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 3 saat 30 dakika sürmektedir. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında gerçekleşen bu seyahat süresine, verilen ihtiyaç molaları da dahil edilmektedir.

Denizli Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Denizli Çardak Havalimanı ile Afyonkarahisar Havalimanı arasında gerçekleştirilen bir uçak yolculuğu yaklaşık olarak 45 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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